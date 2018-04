In beeld: ontdek het rijke aanbod Afrikaanse mode op Arise Fashion Week

Van Naomi Campbell en Imaan Hammam tot Tinie Tempah, Ozwald Boateng, Skepta en Folake Coker: om maar enkele klinkende namen op de gastenlijst van de Arise Fashion Week te noemen. Het Afrikaanse continent herbergt heel wat modetalent, maar staat (nog) niet vaak genoeg in de spotlight. Laat ons daar verandering in brengen en kijken naar al de mooie ontwerpen die de catwalk sierden tijdens Arise Fashion Week.

Ook de Zuid-Afrikaanse fotograaf, blogger en stilist Trevor Stuurman was aanwezig. Ontdek zijn fotorelaas van de fashion week in Nigeria via Instagram.

Lees ook: Roberta Annan: 'Om de Afrikaanse mode te helpen, moeten we de globale markt betreden'