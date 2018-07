In beeld: familie Benetton doorheen de tijd

Benetton werd opgericht in 1965 door de broers Luciano, Gilberto, Carlo en hun zus Giuliana Benetton. Giuliana was al jaren actief in de modewereld; ze breide truien voor een lokaal bedrijf. Luciano Benetton zag hier wel een toekomst in en de familie besloot om een eigen label op poten te zetten. Amper drie jaar na de oprichting opende Benetton een eerste buitenlandse filiaal, namelijk in Parijs. In de jaren 80 volgde New York en daarna ook Tokio. Vandaag is Benetton nog steeds een grote speler op de internationale mode-industrie.