In beeld: de uitbundige collectie van H&M Design Award winnaar Richard Quinn

De ontwerpen van Richard Quinn vallen op met hun fifties, sixties, seventies en zelfs eighties invloeden. Hij laat zich beïnvloeden door de haute couture pasvormen, maar slaagt er toch in erg draagbare stuks te ontwerpen. Bovendien vindt hij het erg belangrijk om op een ethische en ecologische manier te produceren. Zo zie je maar dat duurzaamheid en creativiteit niet haaks op elkaar moeten staan.

Creatief & ethisch

'We vinden dat Richards collectie een geweldige combinatie is van creativiteit, technische vaardigheden en ethisch denken, wat prachtig vertaald werd in uitstekende items die fashion-forward en tegelijk toch draagbaar en aantrekkelijk zijn,' zegt Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor bij H&M en H&M Design Award-jurylid. Een van de key pieces is zonder twijfel de strapless baljurk in een eclectische bloemenprint, die een ode is aan het New Look-silhouette.

'Gedurende deze hele ervaring werd ik aangemoedigd door H&M om echt trouw te blijven aan mijn esthetiek en niet af te zwakken. Ik wilde intelligente items creëren die mensen willen dragen - en ik denk dat we dat bereikt hebben,' klinkt het bij de ontwerper zelf.

Op 5 oktober zal de Richard Quinn X H&M collectie wereldwijd online beschikbaar zijn en ook in de Londense flagship store in Oxford Circus te vinden zijn.

