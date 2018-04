Cartier pakt dezer dagen uit met een nieuwe Santos de Cartier, dat in 1904 het eerste echte polshorloge vormde. Een mijlpaal in de horlogerie dus, en dus was het zaak de innovatieve geest van Louis Cartier in de verf te zetten. De jaarlijkse Cartier Party - vaste prik voor modellen, acteurs en andere VIP's - werd voor de gelegenheid dan ook in San Francisco gehouden en voorafgegaan door social labs rond thema's als duurzaamheid en omgaan met tegenslag.

cartier.com