ikkoopbelgisch neemt pop-up space JUTTU over

Na het succes van de eerste editie maakt JUTTU ook dit najaar weer plaats voor Belgisch talent. In hun pop-up space worden regelmatig nieuwe labels uitgelicht, maar tussen 14 en 22 september zullen deze op en top Belgisch zijn. Deze keer zijn er de juwelen van Jasmien Witvrouwen, de unieke hemden van Johny be good, de unisex kinderkleding van Lion of Leisure en de designobjecten voor huisdieren van Design for Pussies terug te vinden.

Op deze manier wil Flanders DC niet alleen mode- en designlabels van eigen bodem een duwtje in de rug geven, maar ook shoppend Vlaanderen laten proeven van wat België op vlak van mode en design te bieden heeft. Meer Belgische merken ontdekken? Op de website van Ik Koop Belgisch zijn er bijna duizend te vinden. Winkels herken je aan de 'ik koop Belgisch'- sticker op de etalage.