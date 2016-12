'Ik ben verliefd op Brussel': sneak peak in het pop-up atelier van Ilke Cop en Joke Van den hof

Van 15/12 tot 16/03 wordt de Brusselse Kunstberg opgefleurd met een tijdelijk atelier, waar verschillende artiesten gedurende een maand hun intrek nemen. Het houten pavilioen met doorzichtige ramen werd ontworpen door Arko Studio , en is er speciaal op gericht om toeschouwers zo veel mogelijk te laten binnenkijken in het leven en creatief proces van de kunstenaars.

Als eerste zijn Ilke Cop en Joke Van den hof aan de beurt, twee eigenzinnige breinen die elkaar leerden kennen tussen de winkelrekken van Massimo Dutti: 'Terwijl we daar samen T-shirts zaten te plooien, zeiden we al: wij gaan ooit samenwerken', vertelt Ilke Cop. Ondertussen zegden beide jonge talenten hun voormalige studentenjob vaarwel en bouwden ze elk hun eigen unieke universum uit.

Ilke Cop gooide hoge ogen met haar eerste capsulecollectie 'Extinct', gebaseerd op een Koreaanse film en met dinosaurussen in de hoofdrol. Ze omschrijft haar werk als 'Urban Couture for the Non-Conformist': jonge, stedelijke ontwerpen van hoge kwaliteit, die tegelijk rebels en duurzaam zijn. Daarnaast is Ilke Cop een pionier in ethische mode, en zijn alle stukken 100% Belgisch: 'De prototypes worden gemaakt in mijn atelier in Anderlecht, en de productie gebeurt in Antwerpen. Dat lokale is voor mij heel belangrijk: ik ben een echte patriot. Op deze manier blijven de jobs hier, en kan ook de technische kennis bij ons terug wat aangescherpt worden.'

Dat de Antwerpse nu in Brussel gevestigd is, is dan ook niet toevallig: 'Ik zou mezelf nooit een Vlaming noemen, ik ben een Belg en Brusselaar. Ik ben echt verliefd geworden op deze stad: het rauwe en eclectische inspireert mij. Dat zit zelfs in de modekeuzes van de mensen in de straat: zo zie ik in mijn wijk regelmatig Afrikaanse mannen in een traditioneel gewaad met sneakers, een motorjas en een sportpetje.'

De stijl van haar collectie valt moeilijk in een paar woorden te vatten. Vooral het kinderlijke en naïeve is een rode draad, en een duidelijke verweving met haar passie voor kunst: 'Toen ik achttien was, had ik niet het zelfvertrouwen om direct aan de academie te beginnen.', vertelt Ilke Cop. 'Ik ben dan kunstgeschiedenis gaan studeren, waardoor ik nu een hele beeldenbank in mijn hoofd heb. Zo is mijn huidige collectie geïnspireerd op 'De Tuin der lusten', een schilderij van Bosch. De zomercollectie heeft dan weer Sci-Fi comic books als inspiratiebron, en volgende winter ga ik werken rond jaren '70 Slasher-films. Maar bovenal probeer ik stukken te maken die je kan koesteren. Zelf kan ik echt houden van een mooi stuk kledij, dat gevoel wil ik ook bij anderen teweeg brengen.'

Ook in het universum van Joke Van den hof zit dezelfde liefde voor het afwijkende en kinderlijke verwondering. In haar grappige video's en illustraties speelt ze met seksualiteit en probeert ze op een goofy manier af te stappen van het traditionele vrouwbeeld dat door de mainstream media en pornografie gecreëerd wordt. Ze ontwierp een promofilmpje voor Ilke Cop en was ook de allereerste die in het openbaar één van haar topjes droeg.

Samen zullen ze de komende maand een originele reeks T-shirts en een sweater ontwerpen, waarvan er eentje ook gratis verloot zal worden. Meedoen kan door een bezoekje aan het pavoeljoen te brengen, er een leuke foto te maken en die vervolgens met de hasthags #jokemeetsilke en #contestinabox op Instagram te plaatsen.

Naast het atelier is ook een gezellige co-working bar ingericht, waar de creaties van de deelnemende artiesten verkocht worden.

'Nationa(a)l Talenthole' met Ilke Cop en Joke Van Den Hof, van 15/12 tot 19/01 aan het Museumplein 6, Brussel. De collectie van Ilke Cop is tot 8/12 te koop in pop-up store Green Seventeen, Lange Gasthuisstraat 12, Antwerpen en binnenkort ook op haar webshop via https://ilkecop.com/ De wereld van Joke Van Der Hof ontdek je op haar website http://vandenhofjoke.tumblr.com/

(EVL)