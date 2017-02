IJslandse kunstenares Shoplifter brengt modecollectie uit bij & Other Stories

Hrafnhildur Arnardóttir - heerlijk, die IJslandse namen - is beter bekend bij het publiek als Shoplifter, haar alter ego in de kunstwereld. Momenteel verblijft ze in new York, waar ze ook haar naam Shoplifter oppikte. Door een toevallige ontmoeting met een vreemde tijdens haar eerste maanden in New York. Hij probeerde haar naam, Hrafnhildur, zo goed en zo kwaad als mogelijk uit te spreken. Dat resulteerde in een 'Leuk om je te ontmoeten, Ss.hop...l.l..l.i.ft..er?' Not quite, maar toch aardig geprobeerd. Toen bleek dat ook andere niet-IJslanders haar naam onmogelijk konden uitspreken, bleef Hrafnhildur zich voorstellen als Shoplifter.

& Other Stories volgde haar en haar werk al geruime tijd en droomde ervan om iets te doen met de visuele kunst van Shoplifter. Die droom zagen ze in vervulling gaan. Het voorjaar wordt er een met veel kleur en faux fur accessoires. De colab collectie baseerde zich op de belangrijkste creaties uit de twintigjarige carrière van de kunstenares.

'Ik wilde een kleurrijke, speelse, grappige en super comfortabele collectie. Oppervlak en textuur zijn het vertrekpunt, in combinatie met eenvoudige vormen die gemakkelijk kunnen worden afgewisseld en gecombineerd in functie van je gemoedstoestand. Alle stukken uit deze collectie kunnen worden gecombineerd met alles wat je in je kledingkast hebt hangen en pimpen je outfit wanneer je zin hebt om eens lekker op te vallen', klinkt het bij Hrafnhildur Arnardóttir.

En opvallen zal je met deze collectie. Vrolijke kleuren, psychedelische prints en harige vormen de rode draad doorheen de collectie. De kunstenares onderzocht jarenlang het gebruik en de symboliek van haar en de visuele en artistieke mogelijkheden ervan. Shoplifter gelooft dat haar de ultieme draad is die uit een lichaam groeit. Haar is een origineel, creatief weefsel, biedt mensen de kans om zich te onderscheiden als personen, en is vaak een kunstvorm. Haar kunst werd tentoongesteld in galerieën en musea, zoals het MoMA in New York.