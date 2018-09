Hugo Boss eert Michael Jackson met nieuw Thriller-kostuum

Michael Jackson, die in 2009 stierf, staat bekend als een van de grootste muzikale maar ook visuele trendsetters van zijn generatie. Van de grote pilotenzonnebril of eenzame handschoen tot de rode lederen jas, zijn unieke stijl lag doorheen de jaren aan de basis van verschillende modetrends.

De heruitgave van Michael Jackson zijn iconische kostuum door Hugo Boss kan tellen als reminder dat het merk avontuurlijker uit de hoek kan komen dan zijn stereotype zakenmensen-imago doet vermoeden.

Net omdat Wacko Jacko's transformaties gekenmerkt werden door extravagantie, viel het witte pak in de eighties des te meer op. Het was een baken van rust waarmee de zanger aantoonde dat een elegant en stijlvol kostuum ook tot zijn garderobe kon behoren.

Thriller

Het hoeft niet te verbazen dat Hugo Boss zich op de heruitgave toelegt. Het Duitse kledingmerk was destijds, toen Thriller in 1982 uitkwam, ook de bezieler van het witte kostuum.

Hoewel de nieuwe versie een smaller silhouet heeft, zijn er nog altijd twee plooien op de broek en werden de jasmanchetten opnieuw afgewerkt met paarlemoeren knoppen.

Het kostuum werd vervaardigd op het hoofdkantoor van Hugo Boss in Baden-Württemberg en is bijgevolg op en top Duits.

Op basis van gemeenschappelijke bewondering voor de King of Pop gingen Hugo Boss en de Britse kunstenaar Graham Dolphin de samenwerking voor het ontwerp aan.

Van hype tot hommage

Op basis van gemeenschappelijke bewondering voor de King of Pop gingen Hugo Boss en de Britse kunstenaar Graham Dolphin de samenwerking voor het ontwerp aan. 'Michael Jacksons Thriller was een van de eerste albums die ik ooit kocht, ik was toen tien jaar', zegt Dolphin. Hij herinnert zich de hype rond de eerste vertoning van het album op televisie 'als de dag van gisteren'.

Om de hommage af te ronden, presenteert Boss ook drie officiële uniseks T-shirts met de King of Pop. Dolphin creëerde daarvoor een fysieke vorm van zijn eigen kunstwerk waarin hij de beroemdste songteksten van Michael Jackson eert. Die creatie is te bezichtigen op de 'Michael Jackson: On the Wall' tentoonstelling in de National Portrait Gallery in Londen.

Met zijn creativiteit probeerde de kunstenaar zich te richten op Jacksons talent, niet alleen als performer, maar ook als schrijver van songteksten die behoren tot de meest memorabele lyrics van de popgeschiedenis.