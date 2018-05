House of Hackney laat zich inspireren door Virginia Woolf en Kate Bush voor modecollectie

Het Britse House of Hackney is het geesteskind van het echtpaar Javvy M Royle en Frieda Gormley. In 2011 zaten ze aan hun keukentafel in Hackney, Londen en verlangden ze naar een feest van maximalistische kleuren en prints. De grote traditie van opvallende prints in Britse interieur- en modehuizen inspireerde hen om een eigen interieurlabel op te richten. De cocktail van productie in eigen land, hoogstaande kwaliteit en gedurfde prints maakt van House of Hackney een label dat hoog aangeschreven staat.

Voor de collab met & Other Stories creëerden ze een vrolijke, vrouwelijke collectie die voor een groot deel gemaakt is uit duurzame materialen zoals biologisch katoen en Tencel. Eerst kozen Frieda en Javvy de prints. Vervolgens zaten ze samen met het team van & Other Stories om de vormen en silhouetten te kiezen. Daarvoor putten ze uit de looks van Kate Bush en de Londense straatmode.

Frieda Gormley licht de collectie toe: 'De lijn capteert een uitvergrote versie van de natuur. We haalden de mosterd bij Britse psychedelica, levendige stoffen van onze lokale Ridley Road Market en de bohemian mood van de Bloomsbury Group. Deze groepering kunnen we omschrijven als een bende echte bohemiens en vrijdenkende artiesten die samenkwamen in de Bloomsbury-wijk aan het begin van de twintigste eeuw. De collectie is geïnspireerd door de stijl van de Bloomsbury-artiesten, zoals Virginia Woolf.

Waarop baseerden jullie je voor de prints?

Frieda Gormley: 'Natuur speelt een leidende rol in alles wat we doen. Voor deze specifieke collectie vonden we inspiratie bij Victoriaanse psychedelica en in het bijzonder bij Victoriaanse schilderijen van bloemen die niet echt bestaan; prachtige bloemen die ontsproten aan het brein van de schilder.

Ik denk dat de natuur een enorme aantrekkingskracht heeft door de chaotische wereld waarin we tegenwoordig leven. We verlangen naar een hernieuwde aansluiting met de natuur. Bovendien is er momenteel een bewustwording gaande waardoor we meer nadenken over de milieuproblematiek en het belang van zorgen voor onze moeder aarde.'

Waarom hechten jullie bij House of Hackney zoveel belang aan erfgoed?

Frieda Gormley: 'De rijke tradities van Brits textiel en meubelmakers, die tot op de dag van vandaag bestaat, is erg belangrijk voor ons. We respecteren het verleden door met traditionele vakmannen te werken op een moderne manier.'

Hoe belangrijk is de duurzame aanpak in deze collectie?

Frieda Gormley: 'We zijn heel trots dat heel wat stuks gemaakt werden van duurzame materialen. We zijn erin geslaagd te werken met biologisch katoen en Tencel. Het geeft de collectie absoluut een extra laag van kostbaarheid.

Maximalistische kleuren en prints brengen schoonheid en ziel in onze levens. Toch proberen we ook op een zo mindful manier te leven, met slechts enkele goed gemaakte en zeer zorgvuldig uitgekozen bezittingen.'