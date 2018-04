Hoe ondergoedlabel Sloggi zijn stoffige imago van zich af wil schudden

De vrouwen die thuiskomen, sensueel tegen hun lief zeggen dat ze naar boven moeten komen om eens te kijken naar een nieuw setje en vervolgens paraderen met ondergoed van Sloggi: ze zijn niet dik gezaaid. Het merk wordt niet bepaald als sexy gezien, en toch: ondanks een soms twijfelachtige reputatie, moet Sloggi het vaakst voorkomende ondergoedmerk zijn in vrouwenkleerkasten.

Het merk is geboren uit de naweeën van de wilde jaren zeventig. Steeds meer vrouwen besloten hun beha's enkel nog uit de kast te halen om ze te verbranden, en dat voelden heel wat lingeriezaken in hun portefeuille. Om dat verlies te compenseren, begon de Triumph Group andere manieren te bedenken om geld in het laatje te brengen. Naarstig werd er gezocht naar een merk dat enkel onderbroeken zou maken, met de focus op comfort en innovatie: alles wat een vrije geest met vrije borsten wil. Het is 1979 en Sloggi is geboren.

Rebranding

Na een razende start verliest Triumph het merk echter wat uit het oog. Jarenlang wordt er amper ingezet op marketing of innoverende ontwerpen. Het resultaat is Sloggi zoals we het tot voor kort kenden: onderbroeken die vooral mikken op oudere dames. Uiteraard hebben jongere exemplaren ze ook - ze zitten tenslotte zo lekker -, maar dat geven ze enkel schoorvoetend toe.

Drie jaar geleden begon er echter een nieuwe wind te waaien. De hele Triumph-groep werd geherstructureerd en sinds het aantreden van nieuwe kopman Ludovic Manzon maakte Sloggi een creatieve inhaalbeweging. De ontwerpen worden vrolijker, het doelpubliek wordt jonger en ook mannen vinden tegenwoordig hun gading onder de merknaam.

Was het vroeger nog een tikkeltje zondig om te kiezen voor zo'n comfortabel onderbroek, pronkt menig hippe blogger vandaag met de nieuwe Zero Feel-collectie. Nog niet zo lang geleden waren heel wat exemplaren exclusief voorbehouden voor tijdens 'die periode', het enige moment dat vrouwen durfden toegeven aan de verleiding van wat extra gemak. Vandaag sluiten ze aan in het rijtje bij de sneakers, comfy pants en baggy sweaters: zit het lekker, dan draag je het toch gewoon?

Dat is - al klinkt het erg logisch - op zijn minst een opmerkelijke tendens. Jarenlang droegen vrouwen zonder zichzelf al te veel vragen te stellen bh's waarvan de beugels in hun vel sneden en gingen ze stiekem in een hoek staan om hun kanten onderbroekjes terug op hun plaats te trekken. Waarom verandert dat vandaag? Anna Stark van Sloggi ziet meerdere verklaringen.

Jezelf goed voelen in je hoofd en vel

'Vrouwen dezer dagen leiden erg drukke levens. We werken vaak twee fulltime jobs: één overdag en één 's avonds als moeder. Veel vrouwen hebben genoeg aan hun hoofd, en willen zich daarbij niet nog eens zorgen moeten maken over wat ze dragen', aldus Stark.

'Maar daarbij is er ook iets veranderd in de houding van heel wat vrouwen. Ze waarderen comfort steeds meer. En dan heb ik het niet alleen over het ervaren van fysiek comfort, maar ook over je op emotioneel vlak goed in je vel voelen. Dat debat is volop gaande vandaag. En de realiteit is dat je jezelf niet écht goed kan voelen als je je niet goed voelt in wat je draagt.'

En dat zou met de Sloggi Zero Feel absoluut het geval moeten zijn. De collectie werd voor het eerst gelanceerd in Azië en was daar zo gigantisch populair dat het merk besloot ook Europa te enteren. 'De schoonheid van dit product zit in hoe het gemaakt is', oreert Stark. 'Dankzij het volledig naadloos ontwerp en fantastische stof zijn deze onderbroeken en beha's erg licht om te dragen, bijna een tweede huid. Het is een gemak om te dragen, en zelfs verslavend eens je ermee begint.'

'De hang naar meer comfort in wat we dragen is here to stay. De vrijetijdstrend is zo ingeburgerd: die gaat echt nergens meer naartoe. Uiteraard zullen vrouwen op verschillende gelegenheden verschillende soorten outfits dragen, maar er is zeker wel een verandering in attitude: er wordt veel minder van vrouwen verwacht. Je hoeft je vandaag niet meer op een bepaalde manier te kleden voor een bepaalde gebeurtenis. Waarom zou je ook niét casual en comfortabel gekleed op een date gaan?

Vrouwen grijpen steeds meer hun macht. Of ze nu pumps willen aantrekken onder die cocktaildress of sneakers: ze staan vrij om te kiezen en dat zullen ze dan nog doen ook. De druk van de samenleving doet er steeds minder toe wanneer het gaat om jezelf comfort gunnen.'

Zoals Stark het uitlegt, klinkt het natuurlijk allemaal fantastisch. Maar is er dan eigenlijk wel iets veranderd ten opzichte van al die jaren voorheen, waarin we zeker ook al waarde wisten te hechten aan comfort, maar dat simpelweg iets minder openlijk durfden? Absoluut wel, zo zegt ze. Vrouwen willen volgens haar namelijk geen compromissen meer sluiten: ze willen er goed uitzien en zich tegelijk comfortabel voelen.

En daar is Sloggi helemaal klaar voor: 'Met het hernieuwde Sloggi willen we sexy en comfortabel hand in hand laten gaan. Klanten vandaag willen goede stoffen én een perfecte pasvorm én er goed uitzien. Met Zero Feel, dat technologie en trends verbindt, krijgen ze dat ook.'