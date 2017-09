Een vrouw met goudbruin, stralend haar en zwarte zijden blouse komt voor mij zitten in Take Five, een jazzkoffiebar in de Gentse Volderstraat. 'Ik had je toch in een wit hemdje verwacht', merk ik op wanneer ik haar net iets te laat herken als Ruth Trioen (34), de dame achter het Belgische modemerk Johny Be Good. 'Ik heb er nog lang over getwijfeld', lacht ze toegeeflijk, 'Ik draag graag en vaak mijn eigen kledij, maar ik wil ook geen uithangbord zijn voor mezelf. Dat lijkt zo... onbescheiden.'

...