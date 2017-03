Hoe Barbie de unieke stijl van de moderne vrouw belichaamt

Samen met Lucy Alex Mac maakte modeontwerper Matty Bovan een kortfilm GIRLNESS die de kameleonkwaliteiten van Barbie belicht. Het doel was om, geïnspireerd door Barbie, de vrouwelijke identiteit van vandaag de dag te eren. Het is net die veelzijdigheid van Barbie die de ontwerper aanspreekt en de reden waarom hij de kortfilm heeft gelinkt aan hoe vrouwen zichzelf zien, hoe ze kijken naar de wereld en hoe ze hun persoonlijke stijl bepalen.

Daarvoor deden ze beroep op modellen die ze via Instagram vonden. Het duo koos uitdrukkelijk niet voor conventionele modellen, maar voor vrouwen met een unieke stijl en levensvisie. 'Onze prachtige, moderne personages worden getoond in de alledaagse wereld die we allemaal herkennen: huiselijke taferelen, residentiële wijken en groene plaatsen. We laten onze cast hun eigen unieke zijn exploreren en uitdrukken op het witte doek', klinkt het bij Mac. De beelden werden gefilmd in York, de thuishaven van Bovan.

Blank canvas

'Barbie inspireerde me heel erg in mijn jeugd', klinkt het bij de ontwerper. 'Ik zag haar als een blank canvas, waarvoor ik mijn eerste ontwerpen maakte.' Nu Bovan de kans kreeg om een eerbetoon te houden aan Barbie door zijn versie van het beroemde logo te ontwerpen kon hij terugkeren naar zijn kinderlijke enthousiasme . 'Barbie is zoals pop art. Ze kan getransformeerd worden in zover je verbeelding rijkt.'

De outfits van de modellen in de video zijn stuk voor stuk items uit de SS17 collectie van Matty Bovan. De kleren van de ontwerper staan naar eigen zeggen altijd los van gender en kunnen door vrouwen, mannen en alles daartussen gedragen worden.