Hedi Slimane wordt creatief directeur bij Céline

Hedi Slimane neemt in de herfst van 2018 de artistieke leiding over van Céline. Hij volgt daarmee Phoebe Philo op, die sinds 2008 aan het cretieve roer stond bij het modemerk. Dat kondigt moederbedrijf LMVH aan in een persbericht.

Slimane, wiens transfer een totale verrassing is binnen de modewereld, wordt verantwoordelijk voor alle collecties voor dames en heren van Céline, naast de lederwaren, accessoires en geuren. Het is meteen de eerste keer dat Céline een herencollectie op de markt brengt.

De Fransman werkte in het begin van zijn carrière bij Yves Saint-Laurent, eerst als verantwoordelijke voor de prêt-à-porter, dan als creatief directeur. Hij stapte in 2000 over naar Dior, waar hijin zijn eentje Dior Homme ontwikkelde. In 2007 ging hij er weg omdat hij geen eigen label mocht beginnen. Vijf jaar later trok Slimane opnieuw naar YSL om er creatief directeur te worden, waar hij in 2016 opstapte na een meningsverschil met François Henri Pinault, CEO van het moederbedrijf van YSL.

In een persmededeling reageert LVMH-topman Bernard Arnault alvast enthousiast. 'Hij is een van de meest getalenteerde ontwerpers van deze tijd. Ik bewonder zijn werk al sinds we samenwerkten voor Dior Homme.'