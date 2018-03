Hanne Gaby Odiele: 'Mode is een expressie van creativiteit'

De SS18 campagne van Zalando werd 'Me. Unlimited' gedoopt. Hiermee willen ze vrouwen aansporen om hun ware zelf uit te drukken via hun persoonlijke stijl. Ze kozen vier inspirerende vrouwen uit, die de campagne belichamen: zangeres Beth Ditto, atlete Alexandra Wester, model en zangeres Sonia Ben Ammar en model Hanne Gaby Odiele.

Openhartigheid

De focus van de campagne ligt op de openhartigheid van de moderne tijdgeest, waarin excuses voor wie je bent overbodig zijn. De kernwaarden van 'Me. Unlimited' zijn onbegrensde zelfexpressie en zelfacceptatie. De uitgelichte vrouwen inspireren door zonder schroom te tonen wie ze zijn.

'We zijn erg enthousiast over de launch van 'Me. Unlimited', met het idee dat elke persoon absoluut uniek is, zonder zich daarvoor te hoeven excuseren. Ik hoop dat de campagne mensen de mogelijkheid biedt om hun persoonlijkheid en schoonheid te vertalen in hun stijlkeuzes, ondersteund door ons brede assortiment. De campagne viert individualiteit en diversiteit ', klinkt het bij Jolanda Smit, Director Group Brand Relations Marketing Zalando.

Creativiteit

De Belgische Hanne Gaby Odiele laat zichzelf zien als een openhartig model dat zich onder meer inzet voor interseksuele emancipatie. Voor de campagne beschrijft ze haar stijl als volgt: 'Persoonlijk, geen regels en in het moment.'

Delen De stijl van Hanne Gaby Odiele? Persoonlijk, geen regels en in het moment.

Het model licht toe wat mode voor haar betekent: 'Mode betekent het hier en nu uitdrukken door kleding. Een goede outfit kan je gemoedstoestand voor die dag bepalen: tijdens een meeting een outfit dragen waarin je jezelf sterk en als een leider ziet, kan die meeting in jouw voordeel doen omslaan. Zo is ook de ideale sweatpants dragen om te ontspannen zalig.' In lijn met de campagne drukt ze ook haar voorliefde uit voor individualiteit en een unieke insteek als het gaat over stijl.

'Mode is een expressie van creativiteit en het nu. Ik denk dat mode me enorm heeft geholpen met mezelf te accepteren.'

Interseks activiste

Begin 2017 kwam Hanne Gaby Odiele naar buiten met haar verhaal rond interseksualiteit. Het Kortrijkse topmodel werd geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Op haar zeventiende ontdekte ze dit, maar uit schaamte verzweeg ze het jarenlang. Toen ze de moed gevonden had om haar verhaal te doen, ontpopte ze zich ook tot activiste rond het thema.

Delen Geaccepteerd worden als interseks heeft me geholpen met mijn eigen individualiteit te vinden.

'Aangezien 1.7 procent van de bevolking wordt geboren als interseks (ongeveer hetzelfde percentage mensen dat geboren wordt met rood haar), vind ik het belangrijk om een stem te geven aan deze groep en het taboe rond het onderwerp te doorbreken. Hopelijk kunnen we zo vreselijke zaken zoals genitale verminking bij interseks mensen een ding van het verleden noemen. Ik zal gebruik blijven maken van mijn unieke platform om licht te laten schijnen op dit soort onderwerpen en een stem te zijn voor de gemeenschap.'

Door buiten de gendernormen te vallen, heeft het model geen nood om in een hokje te passen. 'Geaccepteerd worden als interseks heeft me geholpen met mijn eigen individualiteit te vinden.'

Wat is haar geheim om steeds zo gedurfd en origineel voor de dag te komen? De tip van Hanne Gaby Odiele is om in het moment te leven en dingen niet te lang te overpeinzen. 'Kijk niet te lang naar jezelf in de spiegel', klinkt het afsluitend.