Handtassenontwerpster Kate Spade dood teruggevonden in appartement

Kate Spade werd dood teruggevonden in haar appartement in New York. De doodsoorzaak is nog niet bekend, maar vermoedens gaan uit naar een zelfdoding, zo berichtte de Amerikaanse autoriteiten aan het persbureau AP. Spade werd 55 jaar oud.

In de jaren negentig werd de modeontwerpster bekend met een lijn van handtassen die het inmiddels tot cultstatus geschopt heeft. Ze verkocht haar bedrijf Kate Spade Handbags, dat ze in 1993 samen met haar man Andy Spade oprichtte, in 2007 aan Liz Claiborne. Nu is het in handen van Tapestry Inc. De groep, die ook kledij, juwelen, schoenen en parfum verkoopt, telt inmiddels 300 winkels wereldwijd.

Spade zelf startte twee jaar geleden een nieuw modelabel, Frances Valentine, genoemd naar haar dochter.