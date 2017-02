H&M maakt jurk van plastic afval uit de zee

Onze zeeën en oceanen vullen zich stilaan op met plastic afval, maar H&M heeft daar nu een klein deeltje van weggehaald. Het afval vormt namelijk de basis voor Bionic®, dat gebruikt werd in een van de ontwerpen in de nieuwe Conscious Exclusive-collectie. Het soepele materiaal, gebruikt in een sierlijk geplooide jurk, is volgens H&M het bewijs dat "ook de mooiste kleding milieuvriendelijk geproduceerd kan worden."

H&M stelde eerder al ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen: zo wil het bedrijf tegen 2020 met 100% duurzame katoen werken.

De collectie is vanaf 20 april verkrijgbaar in ongeveer 160 winkels wereldwijd en online.