H&M in zee met Moschino voor nieuwe designer collab

Jeremy Scott heeft voor de Zweedse keten een collectie voor mannen en vrouwen ontworpen en voorziet ook accessoires en extra verrassingen. De samenwerking belooft speels en humoristisch te zijn, volledig eigen aan de identiteit van het Italiaanse merk.

'De samenwerking met Moschino is perfect voor de fashion van nu, door de combinatie van pop, straatcultuur, logo's en glamour. Jeremy Scott is geweldig - hij weet hoe je fashion leuk maakt en contact legt met fans over de hele wereld', aldus Ann-Sofie Johansson, creatief adviseur bij H&M.

Ook Scott is enthousiast dat hij dankzij deze samenwerking een groot deel van zijn fans wereldwijd kan bereiken. De ontwerper en model Gigi Hadid droegen alvast stuks van de collecties.

De Moschino [tv] H&M collectie is beschikbaar vanaf 8 november 2018.