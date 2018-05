Gucci geeft eenmalige show tijdens Paris Fashion Week

Op maandag 24 september vindt de show voor Gucci plaats in de Franse hoofdstad als onderdeel van een 'driedelige hulde aan Frankrijk', bedacht door creative director Alessandro Michele. In een persbericht laat het modehuis weten dat 'Gucci diepe en levendige Italiaanse wortels heeft' en daarom samenwerkt met de Franse aandeelhouder Kering. 'De eenmalige show in Parijs is een perfecte manier om een creatieve hulde te brengen aan Frankrijk', klinkt het. De Herfst/Winter 2019 show zal daarna zoals gebruikelijk weer plaatsvinden in Milaan.