Gore-Tex bant PFK's: binnenkort geen giftige stoffen meer in onze outdoorkleding

Greenpeace strijdt al geruime tijd tegen de omstreden toxische stoffen zoals PFK's die in (waterdichte) kleding zitten. Deze giftige stoffen bevinden zich in regenjassen, schoenen, skikleding, slaapzakken, tenten, rugzakken en andere typische outdooritems. Per- en polyfluorkoolstoffen (PFK's) worden gebruikt om materialen water- en vuilafstotend te maken, maar de complexe chemische stoffen staan bekend omdat ze kankerverwekkend zijn en de voortplanting en het hormoonsysteem verstoren.

