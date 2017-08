Godmother of Grunge Kim Gordon brengt collectie uit bij & Other Stories

Kim Gordon groeide op in Los Angeles en heeft een speciale band met de stad. 'Als tiener voelde ik de druk om altijd gelukkig te zijn omdat de zon scheen. Nu geniet ik er meer van om me gewoon te laten meedrijven', vertelt ze over haar thuisbasis. & Other Stories nodigde de muzikante en artieste uit in de nieuwe ontwerpstudio in de City of Angels voor een collab. De stad en haar dochter Coco Gordon Moore inspireerden Gordon voor haar collectie biokatoenen T-shirts, hoodies, zijden sjaals en koperen halskettingen.

De collectie startte enerzijds vanuit abstracte schilderijen van Kim Gordon en anderzijds het woord 'her'. Van daaruit vulde Gordon haar collectie aan met kledingstukken met de woorden 'they', 'the other', 'the shadow', 'the end' en 'morning mirror'.

'Het omgaan met de gestructureerde vormen van T-shirts en hoodies in deze collectie was bijna zoals het werken met lege doeken. Ik besloot om woorden te gebruiken omdat ik hou van de idee van een woord en het drama waar het mee omgeven is. Een woord kan een bepaalde atmosfeer oproepen, en daar hangt een zekere mate van mysterie rond. De zeefdruk geeft de stukken een meer ambachtelijk gevoel, alsof ze one-of-a-kind zijn. Vooral de abstracte prints zien er bijna tie-dyed uit, maar dan wel kunstzinniger. Ik ben gek op contrasten en hou ervan als iets er onverwacht glam uitziet. Ik denk dat vrouwen vandaag de dag hun omgeving naar hun hand kunnen zetten door wat ze dragen', aldus Kim Gordon.

Dochter Coco is ook het gezicht van de collectie.

De lancering van de collectie gaat gepaard met twee kortfilms Ode to LA en Kim & Coco.

De collectie van Kim Gordon voor & Other Stories zal verkrijgbaar zijn vanaf 31 augustus in het Antwerpse filiaal en online.

(LP)