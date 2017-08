Geef je gedragen kledij een tweede leven op de bühne van hetpaleis

Hergebruiken, uitlenen, verkopen, recycleren: allemaal opties om gedragen, afgedankte kleding niet te verspillen. Zo denken ook kostuumontwerpster Lies Van Assche en hetpaleis er ook over. Voor theaterkostuums gaan ze daarom op zoek naar tweedehands kledij.

Beeld je in dat jouw afdankertjes terug tot leven komen op de theaterplanken. Voor de productie King Lear zal Lies Van Assche, de kostuumontwerpster achter het sociaal innovatieve textielproject 'DOEK', samen met haar kostuumteam aan de slag gaan met de gedoneerde kleding.

King Lear, Oswald, Cordelia en Regan zullen de bühne betreden in creaties van jullie oude jeans, truien, jurken, enzoverder. Upcyclen met een dramatisch kantje dus.

Praktisch

Breng tussen 15 augustus en 15 september je proper gewassen kledij binnen in hetpaleis of Het Zuidelijk Toneel. Vermeld jouw naam, emailadres en telefoonnummer duidelijk. In ruil voor je donatie krijg je een ticket voor de avant-première van King Lear.

Je kan je spullen overdag bezorgen bij: hetpaleis: Meistraat 2, Antwerpen (bij de portier, via de artiesteningang) Het Zuidelijk Toneel: Ringbaan Oost 8-15, Tilburg (begane grond). De kledij die niet gebruikt wordt, doneren ze aan het opvangcentrum Linkeroever (Rode kruis Vlaanderen).

(LP)