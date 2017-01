Gabriela Hearst en Cottweiler pakken goud op International Woolmark Prize

Meer dan 75 designers uit 60 landen werden dit jaar genomineerd om deel te nemen aan de prestigieuze International Woolmark Prize, die designers aanzet meer wol te gebruiken. Dit jaar werd de wereldwijde finale gehouden in Parijs, een belangrijke stad voor wol, aldus de Woolmark Company. "Parijs is niet alleen de thuis van 's werelds meest iconische modehuizen, maar ook van de meest modebewuste consumenten." Het was ook in die stad dat de wedstrijd in 1953 voor het eerst werd gehouden.

Menswear

Winnaar Cottweiler representeerde de Britse eilanden en stelde een collectie samen op basis van merinowol. Ontwerpers Ben Cottrell en Matthew Dainty hielden duidelijk hun afkomst in het achterhoofd tijdens het ontwerpen, want ze creëerden water- en winddichte stuks, waarbij ook gerecycleerde wol werd gebruikt.

"Deze prijs winnen geeft ons de kans om wat we doen, te delen met een veel groter publiek over de hele wereld," zeiden de ontwerpers achter Cottweiler na de uitreiking. "Al was het voor ons ook fantastisch om te kunnen werken met een ander materiaal dan anders - merinowol -, want wij zijn altijd erg geïnteresseerd in experimenteren met technologie en nieuwe ontwikkelingen."

Womenswear

Gabriela Hearst representeerde de Verenigde Staten en werd gelauwerd omwille van de technische innovatie en het vakmanschap in haar ontwerpen. "Hearst zal een fantastische ambassadeur zijn voor wol," aldus jurylid Natalie Massenet. "Ik leerde heel wat door met haar te praten over de processen van wolbewerking en over het feit dat wol niet kreukt. Ze gebruikte het materiaal in alles: van avondjurken over trench coats tot broekpakken. Er wacht haar een mooie toekomst."

"Het is een grote eer om hier erkend te worden en ik kan niet wachten om merinowol in de wereld te promoten. Ik geloof dat dit het materiaal is van de toekomst."

Ondersteuning

In de jury voor de menswear zetelden onder andere Imran Amed, Rami Atallah, Jefferson Hack en Michael Hadida, bij de womenswear beslisten onder andere Christiane Arp, Anita Barr, Victoria Beckham en Julie Gilhart over wie de begeerde oorkonde zou ontvangen.

Cottweiler en Gabriela Hearst hebben elk 100.000 Australische dollar gewonnen om te investeren in hun collecties. Bovendien krijgen ze ook ondersteuning van een mentor en zullen enkele prestigieuze boetieks hun ontwerpen verkopen. De collecties van alle finalisten zullen overigens verkrijgbaar zijn via Ordre.com. (EK)