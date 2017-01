Ach die modeweken. Dat lijkt allemaal glitter en glamour maar in realiteit is het pijnlijke voeten, krappe zitjes, metrotreinen vol ziektekiemen en veel te dure koffie's in veel te warme cafeetjes. Bij Weekend.be zit u beter.

Hier kan u vanaf 18h LIVE de najaarscollectie van modehuis Givenchy volgen, vanuit het comfort van uw eigen sofa, met een goed glas wijn in plaats van een inderhaast uitgedeeld flesje Evian.