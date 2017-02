Ook Coach showt mannencollectie in tandem met vrouwenlijn tijdens fashion week

Opnieuw kiest een modelabel ervoor om de mannen- en vrouwencollecties samen te showen. Coach, het Amerikaanse luxelabel vooral bekend van haar lederen accessoires, organiseerde tot nu toe vier shows per jaar: twee voor de mannen- en twee voor de vrouwencollecties. Die worden teruggeschroefd naar twee shows per jaar in totaal.

Tijdens haar 75ste verjaardag in december 2016 showde Coach de vrouwen- en mannenlijnen al eens samen. Toen ging het om de herfstcollectie 2017 voor de mannen en de tussenseizoenlijn pre-fall 2017 voor vrouwen.

Op veertien februari, Valentijnsdag, krijgen we de prêt-à-porterlijn voor vrouwen te zien. In dezelfde show zal Coach looks voorstellen van de mannencollectie die tijdens de show in december nog niet geshowd werden. Waarom ze toen niet alle looks hebben getoond is niet duidelijk.

In de toekomst worden er geen tussenseizoenshows meer gegeven. De pre-fall en resort collecties worden voorgesteld aan de hand van een look book en afspraken met journalisten en inkopers. (LP)