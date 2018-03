Lacoste vervangt krokodil door bedreigde diersoorten

Voor het eerst in de geschiedenis van het Franse merk prijkte niet de typische groene krokodil, maar tien nieuwe dieren op de bekende witte polo's van Lacoste. Tijdens de Paris Fashion Week lanceerde het modehuis in samenwerking met internationale natuurorganisatie IUCN een unieke maar gelimiteerde lijn waarmee het de kritieke toestand van enkele met uitsterven bedreigde diersoorten onder de aandacht wil brengen.

De 'Save Our Species'-oplage telt evenveel exemplaren als er dieren in het wild zijn. Zo prijkt de Sumatraanse tijger op 350 polo's, terwijl de vaquitadolfijn slechts dertig stuks versiert. Daarnaast staan ook de Batagur trivittata (schildpad) en de Noordelijke wezelmaki er met respectievelijk veertig en vijftig resterende exemplaren bijzonder slecht voor. In totaal werden er 1775 polo's bedrukt.

De kostprijs voor zo'n unieke T-shirt bedroeg honderdvijftig euro. Bedroeg, inderdaad. Op korte tijd wist het modehuis alle polo's de deur uit te krijgen. Een deel van de opbrengst zal het merk nu investeren in het redden van deze dieren. Geen polo, maar toch een groot hart voor dieren? Je kan nog steeds je steentje bijdragen op saveourspecies.org. (JL)