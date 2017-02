In beeld: Marc Jacobs ontdaan van alle franje

Met een show die in schril contrast stond tot de spektakels die hij de vorige jaren bracht, sloot Marc Jacobs de New Yorkse modeweek af. Geen spots, geen decor, geen muziek en zelfs geen cat walk en geen fotografen, enkel modellen die de nieuwe ontwerpen tonen. Mode teruggebracht tot de zuiverste essentie. Al wat je hoorde wanneer de modellen defileerden was het ritselen van de diverse stoffen.

Voor de herfst liet Jacobs zich inspireren door de evolutie van de hip-hop stijl en streetwear. De wijd uitlopende broeken en oversized truien, vaak met grote gouden ritsen en hoge halzen, waren talrijk. De jassen van gemakkelijke corduroy of denim en HeÎnspireerd op de mannenmode.

De show met 42 looks eindigde even plots als hij begonnen was. Na het laatste model duurde het haast een minuut vooraleer de ontwerper verscheen en het publiek mee naar buiten leidde, waar de modellen zaten te wachten voor een muur van luidsprekers voor het 'Instagram'-moment, het eerste moment waarop de aanwezigen wel foto's mochten maken.