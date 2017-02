In beeld: Fashion East, jong bruisend talent op London Fashion Week

De nonprofit organisatie Fashion East geeft ieder seizoen drie women's wear ontwerpers en drie men's wear ontwerpers de kans om hun collectie te tonen aan het grote publiek tijdens London Fashion Week. Een unieke kans, want grote namen zoals Suzy Menkes zitten in de zaal met hun pen en notitieboekje in de aanslag.