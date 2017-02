In beeld: back & front stage bij een zeemzoete Molly Goddard @ London Fashion Week

Molly Goddard zet haar queeste om van de mode een zoete, vrolijke plek te maken ook dit seizoen verder. De Molly Goddard AW17 Girl is er een die nooit underdressed naar buiten wandelt. Op de catwalk konden de modellen genieten van een gedekte tafel: wijn, brood & bloemen. Geen starre blikken, maar lachende gezichten bij Goddard. Je zou voor minder vrolijk zijn wanneer je de tulen creaties van de ontwerpster mag dragen.

Make-up: Nineties party girl

Make-up artist Thomas de Kluyver, van M.A.C. Cosmetics, zorgde voor een bijpassende make-up look. 'Het is een ode aan de nineties girl. De look is er een die eruitziet alsof de meisjes hem zelf hebben aangebracht, in plaats van een make-up artist. Het is trouwens een uitnodiging om terug meer make-up te gebruiken, duik in je make-up koffer en experimenteer', klonk het backstage. Hij verwijst naar hoe make-up via Instagram opnieuw 'in' is.

Zijn raad? Ga niet voor de ingewikkelde Kardashian make-up looks, met contouring en strobing, maar gebruik je vingers en geniet van jezelf maquilleren. Minder Kardashian, meer Chloe Sevigny was de pro tip van de Kluyver.

Een van de hoofdrolspelers in deze make-uplook is blush. 'Ik voel een renaissance van make-up aankomen en daar hoort blush zeker bij,' verklapt hij ons backstage. Ook de ogen vallen op: zwart omlijnd, zowel boven- als onderaan. Ook hier hoeven we volgens de make-up artist niet te netjes te werk te gaan. In combinatie met de dromerige, kleurrijke looks van Molly Goddard leken de modellen op een kruising tussen Alice in Wonderland en een Nineties Grunge prinses. (LP)