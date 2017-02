Ervaar het zelf: het see now buy now principe bij Tommy Hilfiger SS17

Het is al de tweede keer dat de Tommy Hilfiger looks live vanop de catwalk te koop zijn via een ingenieus systeem waarbij de thuisblijvers eigenlijk het beste zitje hebben.

Via een livestream word je helemaal ondergedompeld in de sfeer van de fashion show van Tommy Hilfigers visie voor spring 2017 én zijn samenwerking met topmodel Gigi Hadid. Iedere look die over de runway in Los Angeles komt kan je bijhouden, beter bekijken en vervolgens in je winkelmandje klikken, het zogenaamde #TommyNow principe. Probeer het hier

Tommy Hilfiger is niet de enige die dit systeem toepast: ook Moschino, Burberry en Topshop Unique zijn ervan overtuigd dat het beter is om je potentiele klanten bij de lurven te grijpen terwijl de specifiek gekozen muziek van de runwayshow nog in je oren dreunt en de looks om het lichaam van professionele modellen op je netvlies gebrand staan. Het zou wel eens een slimme tactiek kunnen zijn, eentje die copycats van fastfashionwebsites het nakijken geeft. Voorlopig is het nog te vroeg om een oordeel te vellen, maar hoe meer designers dit principe zullen toepassen, hoe meer mensen van thuis uit de shows zullen kunnen volgen en hoe toegankelijker ze zullen moeten zijn. Is democratie the new black? De toekomst zal het uitwijzen.