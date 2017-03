Een exclusieve blik achter de schermen van het Dior atelier tijdens fashion week

Heel veel krijgen we nog niet te zien - dat zou immers ook gek zijn. Ondanks de digitale tijden blijft een modeshow nog altijd hét medium om je visie aan het publiek over te brengen. Van styling over decor tot muziekkeuze; het plaatje moet kloppen want een eerste indruk blijft van groot belang in de modewereld. Gelukkig kan je bij Weekend.be deze show vanop de eerste rij bij volgen via de livestream die 3 maart op onze site verschijnt.