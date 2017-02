Expo: de kleermaker van Picasso

De uit Napels afkomstige 'tailleur' Michel Sapone vestigde zich in de jaren '50 aan de Côte d'Azur, in Saint-Paul-de-Vence, waar ook toen al de artistieke beau-monde resideerde, en leerde er Pablo Picasso kennen. Er groeide een vriendschap en Sapone maakte in ruil voor werken van de meester broeken en jassen, in totaal een driehonderdtal.

Sapone werd de 'tailleur d'artistes', want hij deed dit ook voor andere kunstenaars, zoals Alberto Gioacometti, Hans Hartung, Gino Severini en Jacques Prévert. Als couturier d'artistes maakte hij een verschil met de grote kostuumontwerpers uit Parijs die qua stijl net te burgerlijk waren voor de kunstenaars van de Côte d'Azur.

Voor Picasso ontwierp hij onder meer gestreepte broeken, zoals je die nog ziet op de schilderijen van Courbet en die in de 19de eeuw volop werden gedragen. Zo bouwde de sluwe en sympathieke Sapone een hele kunstcollectie op en begon hij later ook samen met zijn dochter Aïka een galerie in Nice. Zijn dochter viel trouwens behoorlijk in de smaak bij de kunstenaars, want deze Italiaanse beauty werd door hen als model gebruikt.

Kortom kleermaker Sapone werd net zo beroemd als de kunstenaars voor wie hij werkte, zeker na de publicatie van zijn verhaal in Time-magazine. En het werd ook vereeuwigd in het boek "Le Tailleur de Picasso" door Luca Masia. Ondertussen bestaat de gerenommeerde Galerie Sapone in Nice nog steeds.

Christie's laat ons nu genieten van mooie tentoonstelling met kunstwerken van vermaarde kunstenaars met ronkende namen en heel wat documenten die het kleurrijke verhaal van Michel Sapone illustreren. Deze kleine expo is een ook leuk voor al wie geboeid wordt door het artistieke leven aan de Côte d'Azur.

De expo "Le tailleur d'artistes" loopt van 1 tot 10 februari bij Christie's: 9 Avenue Matignon te Parijs.

Piet Swimberghe