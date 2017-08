Exclusief: achter de schermen met Delvaux voor Les Miniatures Belgitude

Bijna zestig wordt ze, de befaamde Brilliant handtas van het Belgische lederwarenhuis Delvaux dat het accessoire in 1958 voor het eerst vervaardigde. Reden voor een feestje, zo vond het merk, en het ontwierp zeven limited edition miniatuurversies van de tas, vormgegeven om een hommage te brengen aan zeven Belgische cultuursteden. Hoewel deze 'Miniatures Belgitude' maar 7 x 8,5 x 5 cm meten kruipt er toch behoorlijk wat vakmanschap in het lederen kleinood. Waar de klassieke Briljant uit 64 verschillende stukken leder bestaat, is het kleine zusje opgebouwd uit maar liefst 185 deeltjes - en het duurt daarom ook bijna dubbel zo lang om een miniatuur te maken.

Om deze pareltjes in de verf te zetten koos Delvaux voor een kunstige video van regisseur Jaco Van Dormael, waarin iedere editie van de mini-Brilliant tot zijn recht komt tegen een decor van Belgisch cultureel erfgoed. Van Luikse wafels tot Brusselse spruitjes en Magritte: het filmpje op zich is al behoorlijk indrukwekkend, maar de making of is zo mogelijk nog meer de moeite.