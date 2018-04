Ethische kleding: 'Ons land ontloopt zijn verantwoordelijkheid'

Multinationals die via goedkope arbeid kleren maken, hoeven in België geen sancties te vrezen. 'Ons land ontloopt zijn verantwoordelijkheid', zegt onderzoeker Huib Huyse van het HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven maandag in De Standaard.