Esprit en Opening Ceremony werken opnieuw samen

Dat de collectie teruggrijpt naar Esprit's Californische identiteit, is overduidelijk. Het merk kampte enkele jaren lang met een identiteitscrisis, een probleem dat dit jaar grondig aangepakt wordt. Esprit kruipt uit haar dal met een collectie die gezien mag worden. De stukken worden eindeloos gecombineerd, van madeliefjespatroon tot eighties-streepje. Justin Bieber zorgde dit keer voor de primeur door als eerste op te duiken in het pastelkleurige joggingpak, dat ongetwijfeld de eyecatcher van de collectie is.

Ook de reden waarom de twee giganten samenwerken, is volgens mede-oprichter van Opening Ceremony Humberto Leon geen toeval. "Esprit en Opening Ceremony delen een overtuiging. Van onze relatie met jeugdcultuur wereldwijd tot hoe we allebei hameren op diversiteit in de mode." Samen met zijn partner Carol Lim ontwierp hij deze collectie, die de afgelopen weken de wereld rond reisde en uitsluitend online verkrijgbaar is.

Openingceremony.com