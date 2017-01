Elton John werkt aan 'Devil Wears Prada' musical

Lauren Weisberger bracht in 2003 een boek uit over (haar) ervaringen als groentje in de modewereld dat zes maanden lang op de New York Times Bestseller List zou prijken. The Devil Wears Prada, over de jonge journaliste Andy Sachs, was een instant hit en drie jaar later volgde er dan ook de gelijknamige film. In de bioscoopprent vertolkte Anne Hathaway de rol van Andy, terwijl Meryl Streep op meesterlijke wijze de gevreesde Runway-hoofdredactrice Miranda Priestly neerzette - een acteerprestatie die haar een Oscarnominatie opleverde.

Broadway wil blijkbaar graag een graantje meepikken van het succes van The Devil Wears Prada en tikte daarvoor Elton John (The Lion King, Billy Elliot, ...) en

Paul Rudnick (I hate Hamlet, The Most Fabulous Story Ever Told,..) op de schouder. De twee zijn naar eigen zeggen ontzettend enthousiast om hun tanden te zetten in het verhaal dat volgend Rudnick "gemaakt lijkt voor Broadway". (KS)