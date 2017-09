Eigenzinnig Belgisch brillenmerk Theo blijft z'n eigen koers varen

De oprichter van Theo, Wim Somers, heeft recent zijn functie doorgegeven aan een nieuwe generatie, onder wie zijn zoon Mik Somers. Die was te gast in de Kanaal Z-studio om te praten over de toekomst van het merk.

De brillen worden in bijna 50 landen verkocht en vallen steeds op door hun kleurrijke en excentrieke ontwerp. 'Kleurrijke brillen zijn niet het enige wat wij doen, maar dat is waar we om bekend zijn en wat we ook zullen blijven maken. Als je de hypes volgt, zit je met hoogtes en laagtes. Wij denken liever op lange termijn', klinkt het.