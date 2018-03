Eerste Fashion Week Saoedi-Arabië last-minute uitgesteld

Naast New York, Londen, Parijs en Milaan had de Arabische stad Riyadh bijna een eigen modeweek. Vrijdag, zo'n drie dagen voor het openingsevenement, kondigde de organisatie van de Arab Fashion Week in een persbericht echter aan dat de opening van deze eerste editie uitgesteld zal worden naar dinsdag 10 april.

Directeur van de Arab Fashion Council Layla Issa Abuzaid wijt de abrupte beslissing aan de grote internationale interesse. 'Aangezien het een groot historisch moment is voor het koninkrijk, heeft de Arab Fasion Council in overleg met de deelnemende designers stappen genomen om de datum te verplaatsen zodat we al onze gasten kunnen verwelkomen', klinkt het in het persbericht. 'Dit kon alleen door extra tijd te nemen.'

Met lokale ontwerpers en bekende Europese designers als Jean Paul Gaultier en Roberto Cavalli beloofde de Arab Fashion Week grote namen en opkomend talent.

Maar hoe vooruitstrevend zal een modeweek in een van 's werelds meest conservatieve landen in de praktijk verlopen? Zonder de progressieve hervormingen van kroonprins Mohammad bin Salman zou dit ambitieus plan wellicht zelfs niet tot uitwerking zijn geraakt. Dankzij het schrappen van belachelijke verboden, zoals vrouwen die niet met de wagen mochten rijden en het bannen van vrouwen in bioscopen, lijkt de toekomst voor de Arabische vrouw rooskleurig. In Riyadh zullen er dan ook shows georganiseerd worden waarbij enkel vrouwen welkom zijn. Zo heeft vrouwelijk Arabië meer dan ooit toegang tot kunst en entertainment.