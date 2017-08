Een tipje van sluier: de Uniqlo x J.W. Anderson-collectie

Sjaals met felgekleurde strepen, tweed jassen, een rugzak met tartan-print, oversized rolkraagtruien in wol, kasjmieren jurken en grafische T-Shirts. Het is slechts een greep uit de aankomende wintercollectie van het Japanse label Uniqlo dat ze samen met het in 2008 opgerichte label J.W. Anderson uitbrengt.

Met zijn slogan 'Lifewear, simple made better' streeft Uniqlo al sinds zijn oprichting in 1949 naar het ontwerpen van eenvoudige, dagelijkse basics. Daar kan ook de van oorsprong Noord-Ierse Jonathan Anderson zich in vinden. 'Samenwerkingen zijn enorm belangrijk in de modewereld. Wanneer ik denk aan Uniqlo, denk ik aan perfect gemaakte stukken waar lang over is nagedacht. Niet evident, maar Uniqlo slaagt er in. Ik vind het fantastisch dat mijn ontwerpen voor iedereen toegankelijk zullen zijn,' klinkt het in de lanceringsvideo van de collaboratie.

Ook bij Uniqlo zijn ze enthousiast dat ze de jonge ontwerper, die sinds vijf jaar ook creatief directeur is van het Spaanse luxehuis Loewe, hebben kunnen strikken. 'De collectie belichaamt onze gedeelde visie voor elegante en comfortabele kleding die toch de individualiteit viert. Door de creativiteit en traditionele Britse toets van J.W. Anderson te combineren met onze jarenlange kennis op het vlak van innovatie in de mode en functionele ontwerpen, hopen we een collectie te brengen die jarenlang gedragen zal worden. '

De collectie, die zal bestaan uit 33 stuks, is vanaf 20 september te koop in de winkel of op uniqlo.com .