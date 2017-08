Eco kasjmier label Mandkhai: 'Kasjmier is een super veelzijdig materiaal'

Mandkhai Jargalsaikhan is de dochter van business pioniers in Mongolië. Haar ouders waren bij de eersten om een eigen bedrijf op te richten in postcommunistisch Mongolië. De kasjmierfabriek kwam goed van pas toen bleek dat Mandkhai Jargalsaikhan een neus had voor mode. Haar doel is om de consument te informeren over de wereld van kasjmier zodat ze een meer bewuste keuze kunnen maken. 'From goat to garment' mag je in het geval van dit label heel erg letterlijk nemen. Wij schotelden de ontwerpster enkele vrage...