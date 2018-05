e5 mode wordt lid van Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation is een non-profitorganisatie die samenwerkt met merken, fabrieken, vakbonden, ngo's en soms regeringen om de arbeidsomstandigheden voor kledingarbeiders te verbeteren. Door in zee te gaan met FWF engageert ECG zich om de productie van eigen merken van e5 mode op een eerlijke manier aan te pakken.

'Het interessante bij Fair Wear is dat we leveranciers die niet voldoen aan de arbeidsnormen, niet zomaar moeten laten vallen, maar dat we samen een actieplan uitwerken om betere arbeidsomstandigheden te creëren', aldus Ilse Roosens, quality manager bij e5 en ECG. 'Wij hebben goede relaties met onze leveranciers, dus we geloven erin dat we samen vooruitgang kunnen maken. We gaan ook zelf ter plaatse kijken hoe de omstandigheden bij de leveranciers zijn.'

De productie van ECG vindt plaats in China, India, Europa (Oost-Europa, Portugal, Italië) en Turkije. De eigen merken van e5 mode, die door ECG ontwikkeld worden, zijn D'Auvry, Liberty Island, l'histoire de Louise, de Libelle-collectie, Dansaert Blue, Dansaert Black en Deer Island. Die merken bedragen zo'n zeventig procent van de collecties bij e5 mode. De rest van de merken die bij e5 beschikbaar zijn, wordt ingekocht bij externe leveranciers die met de 'code of conduct' van e5 mode akkoord moeten gaan.

De 8 arbeidsnormen van Fair Wear Foundation

Geen gedwongen arbeid

Geen discriminatie op de werkvloer

Geen uitbuiting of kinderarbeid

Vrijheid van vakvereniging en het recht om zich aan te sluiten bij een vakbond

Betaling van een leefbaar loon

Redelijke werkuren

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Wettelijk bindende arbeidscontracten