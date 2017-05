Duurzame samenwerking Veja en Flaneurz: van jeugddroom naar oldskool rolschaatsen

Na twee jaar research en development groeide de jeugddroom van de jonge oprichters van Flaneurz uit tot een gepatenteerd product. In samenwerking met Veja werkten ze aan een innovatieve herinterpretatie van de oldskool baskets op rollers. Schoenen- en tassenmerk Veja staat bekend voor haar vernieuwende technologie, minimalistische look een gebruik van duurzame materialen. Lees hier het interview met de oprichters van Veja.

De Franse labels vroegen ook raad aan een team van experts onder meer afkomstig van het 'Institut National de Podologie' en een testpanel van ervaren rollerskaters. De inspanningen loonden: het project werd bekroond met de Talents des Cités-award, een prijs voor jonge ondernemers in populaire Franse wijken.

Ethisch verantwoord

Beide labels streven naar duurzaamheid en ethiek in hun ontwerpen. Door vanuit de Franse voorstad La Courneuve te werken, willen ze actief bijdragen tot de economische en culturele heropleving van de buurt. Daarnaast steunt Flaneurz de vereniging 'Mobile en ville'. Per verkocht product schenkt het merk het bedrag dat nodig is om een wandeling van 1km voor mindervaliden te bekostigen.

Ook wat betreft de productiematerialen werken de labels op ethisch verantwoorde wijze. De baskets zijn vervaardigd in biologisch rubber getapt uit het Amazoneregenwoud. Hierdoor stijgt de economische waarde van het regenwoud en dragen de merken bij aan de strijd tegen ontbossing. Daarnaast wordt het leder voor de sneakers gelooid via een milieuvriendelijk proces met extracten van de Acaciaplant. Het gebruikte katoen is 100% biologisch en afkomstig uit Tauà in Brazilië. Lokale katoenboeren werken er tegen een eerlijk loon op agro-ecologische wijze, vrij van chemicaliën en pesticiden.

De financiering voor het project gebeurde via de Amerikaans crowdfundingwebsite Kickstarter, waarbij projecten door derden gefinancierd kunnen worden.