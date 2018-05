Duurzame ondernemers verenigen zich tijdens FAN

FAN (Fair Antwerpen) is bedoeld om ondernemers die duurzamer willen werken met elkaar in contact te brengen. De avond is georganiseerd door groene Antwerpse ondernemers, Peggy-Marie Bracke en Kaat Meys. Samen sloegen ze de handen in elkaar voor een platform waar duurzame banden gesmeed kunnen worden.

Drie enthousiaste gastsprekers zullen hun duurzame verhaal doen tijdens deze FAN-avond:

Tom Duhoux brengt met HNST om de meest radicale, circulaire jeans ter wereld op de markt. Daarvoor verzamelde hij in september 2017 gebruikte en versleten jeans. De HNST-jeans zal gemaakt zijn uit vijftig procent gerecycleerd denim en Tencel. De ondernemer koos ervoor om duurzame denim te produceren aangezien dat een sector is die momenteel nog erg vervuilend is.

Lees ook: 'Radicaal anders': Antwerpenaar innoveert met duurzaamste jeans op de markt

Stef Kuypers bedacht een alternatief voor het huidige monetaire systeem: Circular Money. Het huidige systeem veroorzaakt immers armoede en stress. Het alternatieve systeem van Kuypers draagt bij - aan een socialere en duurzamere maatschappij.

De derde spreker is Peggy-Marie Bracke. Ze is al twaalf jaar actief in de duurzame mode en is een van de organisatoren van de FAN-avond. De onderneemster is de drijvende kracht achter Garderobe Plus, een modeagentschap met een hart voor duurzame merken. In de Benelux werkt ze samen met winkels om eerlijke mode en lifestyle aan de man te brengen.