Duitse modehit EDITED lanceert Belgische webshop

EDITED werd opgericht in 2014 en was meteen een succesverhaal. De Duitse retailer brengt betaalbare interpretaties van high-street geïnspireerd op de jeugdcultuur enerzijds en hedendaagse kunst anderzijds. Het online shopplatform lanceert deze maand een Belgische webshop en pakt voortaan ook in ons land uit met een snelle levertijd.

Naast eigen vrouwenkledij biedt EDITED ook een selectie schoenen en accessoires van andere merken aan.

Ook iconischeessentialsals de basic jeans, de lederen perfecto, monochrome knitsen fijne jersey liggen aan de basis van elke collectie.

De webshop focust op een ruim aanbod van stukken die zich eindeloos met elkaar laten combineren: EDITED brengt elk seizoen vier tot vijf trendcollecties uit.