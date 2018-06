Duitse designer Tomas Maier verlaat Bottega Veneta

François-Henri Pinault, CEO van moederorganisatie Kering, was ondanks zijn ontslag lovend over Maiers werk: 'Ik ben hem persoonlijk heel dankbaar voor alles wat hij bereikt heeft, en voor het bijzondere succes dat hij heeft gebracht', verklaarde hij. De Duitse Maier werd in 2011 aangenomen om het merk uit de schulden te halen, onder zijn leiding werd Bottega Veneta verheven tot een luxemerk.

De omzet ging echter vanaf 2015 fors dalen. Terwijl andere merken van Kering als Balenciaga veel succes boekten, was er voor Bottega Veneta dit jaar bijna geen sprake van winst. Over een mogelijke opvolger werd nog niets bekendgemaakt, maar volgens Business of Fashion wordt al gedacht aan Phoebe Philo, de ontwerpster die het Franse modehuis Céline na tien jaar verliet.