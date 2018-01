Dochter van Cindy Crawford werkt aan collectie met Karl Lagerfeld

Het gaat om een prêt-à-porter collectie met schoenen, zonnebrillen en juwelen. De inspiratie haalde het duo uit de Parijse esthetiek van Karl Lagerfeld en de West Coast stijl van Gerber. Het is niet de eerste keer dat de paden van Lagerfeld en de dochter van Cindy Crawford kruisen. In oktober mocht Kaia nog de Chanel-show openen tijdens Paris Fashion Week.

De bedoeling van deze collectie is om de uiteenlopende werelden van de verschillende generaties samen te brengen. Pier Paolo Righi, de CEO van Karl Lagerfeld, staat alvast de popelen. 'We zijn allemaal enthousiast over het potentieel van deze twee samen te zien werken', klinkt het.

De CEO prees ook de werkethiek van het jonge model. 'Het is inspirerend om te zien dat ze een duidelijke visie, passie en engagement bezit. De collectie zal ongetwijfeld veel jonge vrouwen aanspreken.' Slim gezien van Karl Lagerfeld en zijn team om op deze manier een antwoord te bieden op de succesvolle collab tussen Gigi Hadid en Tommy Hilfiger. De merken spreken dankzij samenwerkingen met jonge celebs een nieuw, jonger publiek aan.

De lancering van de collectie staat gepland in september 2018 en zal plaatsvinden in Los Angeles, New York en Parijs. (LP)