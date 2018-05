Dit nieuw label is 100% fair, biologisch én Gents

T-shirts bedrukken met stijlvolle grafische prints: het lijkt erg simpel om een nieuw modemerk op te starten, maar dat is het vandaag eigenlijk niet. De concurrentie is bitterhard en consumenten eisen steeds meer dat hun kledij op een eerlijke manier geproduceerd wordt: geen evidentie in de nog steeds weinig transparante modesector. Toch is dat exact wat het jonge Jean de Gand beoogt.

Het merk vertrekt vanuit grafisch sterke ontwerpen en focust tegelijk op fairtrade en duurzame productie. Het merk doet daarvoor beroep op ervaren designers, maar ook samenwerkingen met opkomend en jong talent staan op het programma. Elk T-shirt is gemaakt van 100% biologisch katoen en draagt het Fair Wear Foundation-label, een van de beste gedragscodes op vlak van arbeidsomstandigheden. Stapels onverkochte kleren zijn onmogelijk bij Jean de Gand: kledingstukken worden pas bedrukt zodra ze zijn besteld.

Zowel mannen- als vrouwenmodellen beschikbaar via de webshop.