Dirk Vis lost met duurzaam label Qnoop het eeuwige probleem van de verdwenen sok op

Dirk Vis vulde een gat in de markt op een duurzame manier. Dankzij een knoopje blijven je sokken een paar wanneer ze in de was worden gegooid en moet je nooit meer op zoek naar die verdwenen sok. Wij trokken hem aan de mouw met enkele vragen over zijn ecologische en eerlijke sokkenmerk Qnoop.

Hoe kwam je op het idee om de sokken van een knoopje te voorzien?

Dirk Vis: 'Vanuit de frustratie over verschillende dingen. Om een of andere reden ben je altijd één sok kwijt. Uiteindelijk gooi je die andere sok dan weg. Dat is de puurste vorm van verspilling. Bovendien kost het je tijd en is het een vervelend werkje om je sokken bij elkaar te zoeken. Het leek me een goed plan dat probleem op een mooie en kwalitatieve manier op te lossen en zo een game changer te worden. Daarnaast kon ik geen enkel sokkenmerk vinden waarbij ik tevreden was over de kwaliteit en esthetiek, en dat ook nog duurzaam produceerde. Omdat ik niet kon begrijpen dat zo'n sokkenlabel nog niet bestond is Qnoop ontstaan.'

Op welke manier zijn de sokken van Qnoop duurzaam?

Dirk Vis: 'De oorspronkelijke betekenis van duurzaamheid is dat een product lang mee gaat. Het begint dus bij kwaliteit. Die is top-notch. We produceren met hoogwaardig katoen in Portugal. In de fabriek stomen we de sokken zodat ze minder krimpen in de was en dus ook weer langer mee gaan.

Het katoen is biologisch, de labels en verpakkingen van gerecycleerd karton, het knoopje is van bio-afbreekbaar materiaal en ook onze displays maken we van gerecycleerd honingraat karton. We hebben duurzaamheid dus helemaal in ons concept doorgetrokken. En we blijven hierop innoveren om steeds duurzamer te worden.'

Waarom is het belangrijk voor jou dat de sokken duurzaam zijn?

Dirk Vis: 'Wanneer je kinderen krijgt, verandert alles. Je wil een mooie wereld voor hen achterlaten. En als je je een beetje verdiept in de materie en weet wat voor schade het non-organic productieproces veroorzaakt, weet je dat het beter moet. Ik vind dat je als bedrijf verplicht bent om duurzaam te ondernemen, anders denk je niet na over de volgende generaties. Het verduurzamingsproces vanuit de overheid gaat veel te traag, dus bedrijven moeten hier het voortouw in nemen.'

Hoe moeilijk of makkelijk is het om duurzame sokken te produceren?

Dirk Vis: 'Met Qnoop wilde ik dingen realiseren die niet heel voor de hand liggend waren. Allereerst moest ik een manier vinden om de sokken aan elkaar te bevestigen. Veel manieren bleken niet te werken of af te doen aan de kwaliteit. Je kan bijvoorbeeld niet zomaar een knoopsgat in je sokken maken. Toen ik een tijd later het jurkje van mijn dochter dicht deed met een knoop en een loop, had ik de oplossing gevonden. Maar het productieproces opstarten was het moeilijkste deel. Als je een ingewikkeld ontwerp, kwalitatieve materialen en ook nog eens duurzaamheid wil combineren dan haken bijna alle fabrikanten af. Daarom moest ik zelf alles bij elkaar zoeken: een leverancier voor het gecertificeerde biogaren en een duurzaam verfhuis, knopenfabriek en verpakkingsproducent. Je loopt van de ene onmogelijkheid in de andere, maar uiteindelijk is het gelukt!'

Wie ontwerpt de sokken?

Dirk Vis: 'Toen ik begon met Qnoop deed ik alles zelf, ook het ontwerpen. Ik heb hiervoor illustrator en Photoshop moeten leren, want ik heb geen design achtergrond. Toch wilde ik het per se eerst zelf doen om zo het dna van Qnoop te bepalen en het proces te leren beheersen. Nu werken er twee designers voor Qnoop, een voor de dames- en een voor de herencollectie. Die twee zijn echt een perfecte match en tillen Qnoop naar een veel hoger niveau.'

Heb je het gevoel dat mensen op zoek gaan naar duurzame oplossingen of zoeken ze toch vooral naar leuk design?

Dirk Vis: 'Dat verschilt heel erg. Er zijn mensen die heel bewust eerst kijken of iets duurzaam is geproduceerd en alleen maar voor duurzame merken en oplossingen kiezen. Op dit moment maken de meeste mensen nog de keuze op basis van de prijs en of het een leuk product is. Daarna komt het productieproces aan bod als een soort extraatje. Ook best begrijpelijk, een product moet ook gewoon heel erg mooi zijn en een goede kwaliteit-prijsverhouding hebben. Dat is waar het oog op valt en dus moeten duurzame merken hier ook aan voldoen. En dat doen ze ook, mooi design en duurzaamheid zijn perfect te verzoenen. Wat heel positief is om te zien is dat er steeds meer winkels en consumenten beter geïnformeerd raken en dus bewuster (in)kopen.'

Ben je in je persoonlijke leven ook bezig met duurzaamheid?

Dirk Vis: 'Meer en meer. Ik probeer in ieder geval bewuste keuzes te maken in verband met voeding, door bijvoorbeeld vaker biologisch te kiezen, minder vlees te eten en een Dopper fles voor water mee te nemen voor onderweg. Ook let ik er tijdens het shoppen op dat ik kleding koop van duurzame merken. Uiteindelijk gaat het om balans en bewustzijn.'

Wat brengt de toekomst?

Dirk Vis: 'We willen van Qnoop een wereldwijd merk maken en ons verhaal overal verspreiden. We leveren nu aan meer dan tien landen, dus daarin kunnen we nog groeien. Daarnaast wil ik nog verder verduurzamen. Daar hebben we al mooie plannen voor, die we dit jaar in werking willen stellen.'