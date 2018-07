Dior pakt uit met grootse overzichtstentoonstelling in Londen

Van zandlopersilhouetten en plooirokken uit 1947 tot de meest recente invloeden van huidige ontwerpster Maria Grazia Ciuri, de expositie 'Christian Dior: Designer of Dreams' wil een grandiose overzicht geven van de evolutie van het haute-couturelabel. Ook wordt een hommage gebracht aan de in Tunesië geboren ontwerper Azzedine Alaia, die afgelopen november overleed.

Begin 2018 hield het couturelabel nog een gelijkaardige expositie in Parijs, maar de komende tentoonstelling die tot 14 februari in het Victoria & Albert museum zal plaatsvinden, wordt minstens even fascinerend. Dat belooft Dior in een persbericht.