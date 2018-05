Dior Cruise Collection in beeld: Diorodeo

In de gietende regen, en met een uur vertraging door de Parijse spits, openden acht amazones te paard de cruiseshow van Dior. Het indrukwekkende schouwspel deden het weer en wachten op slag vergeten, zodat alle aandacht kon gaan naar waar om het echt om gaat: de collectie.

Maria Grazia Chiuri, artistiek directeur van Dior, liet zich inspireren door de Mexicaanse 'escaramuzas', vrouwelijke ruiters die het recht hebben opgeëist om deel te nemen aan de Charreada-rodeo, voordien enkel toegelaten voor mannen. Chiuri verwerkte ook typisch Franse invloeden in de collectie, zoals het gebruik van kant en toile de Joury, een decoratieve stof uit de achttiende eeuw én een favoriet van Christian Dior zelf.

De locatie van de show, in de stallen van het Domein van Chantilly, op vijftig kilometer ten noorden van Parijs, was dan ook niet zomaar gekozen: de stad staat bekend voor zijn kant en zijn rol in de Europese paardensport.