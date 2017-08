Designers anonymous: het einde van de ontzettend zichtbare ontwerper

Een designer die zelf schittert in zijn eigen parfumreclames, wiens naam haast even bekend (of gelijk is aan) het label waarvoor hij ontwerpt, die na een show drie keer komt groeten en poseren voor foto's: we zijn het normaal gaan vinden, maar hebben we ondertussen ook op de kleding gelet?